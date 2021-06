ATU announces spring 2021 dean's list

Press Argus-Courier

Arkansas Tech University has announced its dean’s list for undergraduate students on its Russellville campus for the spring 2021 semester. A student must achieve a 3.5 grade point average or higher and complete at least 12 hours of college-level coursework to be named to the dean’s list.

Alma – Jennifer Leigh Barnett, Tanner Austyn Bright (4.0), Jason Garrett Davis (4.0), Sierra Nichole English, Emma Catherine Garretson, Zachary Matthew Hayes, Cambri Lynae Hutchinson, Kassidy J. Llemit, Cejay Stephenson Mann (4.0), Kalynn Delesia McCabe, Jacob Carleton Moffett (4.0), Emily Mae Norton, Amanda Melissa O'Neal (4.0), Carson Ryan Perry (4.0), Nathan Ryan Plummer (4.0), Katie Francis Rogers, Kyle Jacob Sentell (4.0), Lydia Mae Milvina Shearburn, Destin Rayne Smith, Hannah Kay Stubbs, Madison Ruth Terry (4.0), Sophia Grace Thomasson (4.0), Mason Rowe Walker, Carlie Jane Westra (4.0), Arianna Kae Woodard, Shae Lyndsy Woodard (4.0);

Mountainburg – Emily France, Madison Holloway;

Ozark – Abby Biggs (4.0), Liberty Cooley, Douglas Davis, Elizabeth Durning (4.0), Madison Farmer, Autumn Flaherty, Bethany Frazier (4.0), Ryan Gresham, Randy Gunter (4.0), Caroline Haberer, Raelynn Hall (4.0), Hannah Halmes, Amanda Hammers, Logan Harden (4.0), Jodie Hillard, Shayla Hofmann (4.0), Chelsea Howe (4.0), Madyson Hudspeth, Haylee Hurst, Quentin Kamm, Kenley Keith, Kent Lane, Lauren Lane (4.0), Alexandria Medlin, Lauren Nagel (4.0), Denise Ontman (4.0), Peyton Orrick (4.0), Timothy Pippin, Mary-Grace Ree, Kelsie Richard (4.0), Addyson Schwartz (4.0), Morgan Shaffer, Brody Shrum, Bethany Smith, Christopher Smith, Logan Ward, Ethan Williams (4.0), Robert Wilson (4.0);

Van Buren – Romi Anderson (4.0), Kristen Bradford (4.0), Victoria Bramlett, Trevor Burns, Isaac Davis, Allicen Fight (4.0), Makayla Goines, Bayleigh Grebe (4.0), Emmalee Grebe, Maycee Grebe, Madison Holmes (4.0), Seth Humphrey (4.0), Jackson Hurst (4.0), Aaron Mack (4.0), Alena McCollough (4.0), Megan McGinnis (4.0), Jayden Mendez (4.0), Chase Moore, Stanley Pham (4.0), Hailey Rakhshani (4.0), Clayton Shackelford, Allison Spears (4.0), Kaylynn Suggs, William Tabarez, Tasia Taylor (4.0), Piper Turner, Isabelle Vatthanatham (4.0), John Wasson (4.0);