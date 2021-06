ATU–Ozark releases spring 2021 chancellor's list, honor roll

Press Argus-Courier

Arkansas Tech University – Ozark Campus has announced its chancellor’s list and honor roll for the spring 2021 semester. The chancellor’s list recognizes students who complete a semester with a 4.0 grade point average, while the honor roll honors students who complete a semester with a grade point average of 3.5 to 3.9.

Alma – Tiffani Baltz (4.0), Tammy Brammer (4.0), Micah Brooks, Celendria Brower (4.0), Shaleigh Brown, Jacey Cooper, Melissa Cutsinger (4.0), Kaley Freeman (4.0), Kylee Jacobs, Toni Morse (4.0), Daniella Sanchez, Justin Stephens, Madison Sykes (4.0), Kailyn Tyler (4.0), Sabrina White;

Cedarville – Alana Arntfield;

Chester – Alexis Byron;

Mountainburg – Madelyn Beasley, Tammy Flanary (4.0), Charlotte Pense (4.0), Lindsey Shepherd;

Mulberry – Brandi Bugg (4.0), Desmond Bull (4.0), Caleb Edge (4.0), Therrell Johnson (4.0), Allyson Jones (4.0), Destiny Mays (4.0), Connie McCormick (4.0), Spencer Moody (4.0), Savannah Orrick (4.0), Lane Renfro (4.0), Jake Smither, Faith Stepusin;

Natural Dam – Sarah Swaim;

Ozark – Kristin Barham, Kayla Barnett (4.0), Synthia Bartlett (4.0), Angelina Bird (4.0), Laura Cagle, Tyler Cameron, Allissa Chesser (4.0), Lisa Cooper (4.0), Gracen Criswell (4.0), Michelle Daily (4.0), Robert Dwyer, Daniel Elder, Jasmine Fry (4.0), Rachel Gaston (4.0), Aundrea Griffith (4.0), Bridget Gunter (4.0), Leah Hawkins (4.0), Garrett Hodges (4.0), Ryan Honea (4.0), Hailey Housdan, Harley Jones, Rythym Jones (4.0), Summer Joy, Cynthia Kennedy (4.0), Jonathon Little (4.0), Johnathon McCartney, Amanda McQuaide (4.0), Danielle Moore (4.0), Jeremy Moore (4.0), Sally Morrison, George Nichols (4.0), Lexi Norris, Wesley Owen, Andrew Powers (4.0), Kimberly Quaile, Carrie Roberts, Morgan Seiler (4.0), Misti Shankle, Faith Sharp (4.0), Winter Starr (4.0), Shawn Teague (4.0), Kristina Teer, Trystan Thomas (4.0), Susan Thompson (4.0), Jazmyne Tucker (4.0), Kaitlin Vance, Alex Vang (4.0), David Waits (4.0), Tracy Waits (4.0), Matthew Warnock (4.0), Alycia Wilkins, Sherri Williams (4.0), Cassanna Young (4.0);

Rudy – Aaron Townsend;

Uniontown – Eddie Sterling (4.0);

Van Buren – Gilberto Anaya Hernandez, Cassandra Bailey, Sara Bender (4.0), Jessica Chambers, Latia Cole (4.0), Haley Davis (4.0), Christian Gillian (4.0), Hunter Gregory, Derek Hyso (4.0), Robin Ketchum (4.0), Ciara King (4.0), Hanna King (4.0), Shilah Miller, Brooklyn Ree (4.0), Vanessa Rodriguez (4.0), Brooklynn Shelton (4.0), Ryder Smith (4.0), Caelyn Swafford, Destiny Marie Tucker, Arely Villanueva Parga (4.0), Abigail Welborn (4.0), Brooklyn Woelber (4.0);