Crawford County Bankruptcies: 1.27.21
Press Argus-Courier
Bankruptcies
Bill Don Moore, aka Billy Don Moore, aka William Don Moore, and Phyllis Ann Moore, 5122 Lamb Road, Alma; Chapter 7.
Incorporations
Pillar & Post Realty LLC, Jenna Wiley, 5728 Kibler Road, Van Buren.
Life's A Party By Aime LLC, Aime Abigail Ochoa, 1604 Alma Boulevard, Van Buren.
Polar Star LLC, Hetvi Patel, 3131 Cloverleaf St., Van Buren.
Spring Hill Investments LLC, John Nerenberg, 7123 Old 88 Road, Rudy.
The Rage Boutique LLC, Kristin Gravlee, 4804 U.S. 64 E., Alma.
Randy Milam Enterprises Inc., Randy Milam, 1521 Deer Drive, Alma.
T&Y Investments LLC, Matthew Yancey, 200 S. Seventh St., Van Buren.
Lush Skin & Lash LLC, Carol Brown, 4046 W. Rodeo Crossing, Natural Dam.
Acquire Realty LLC, Tracey House, 5416 Alpine Chalet Lane, Rudy.